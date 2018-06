Battaglini, la Cavese come transito per sbarcare nei club professionisti

di Mauro Topini

E' Tommaso Battaglini il nuovo obiettivo di mercato della Cavese 1919. Il giovane difensore, classe 1999, si aggiunge a Tommaso Chiti nella lista dei nuovi arrivi in casa biancazzurra. L'ex Lupa Roma e Racing Club ha avuto contatti con il ds Marco Guidi per un tesseramento con il club biancazzurro, ma la permanenza in casa Cave potrebbe anche essere breve, visto l'interessamento di due club professionistici per il calciatore.





