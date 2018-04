Bayern, Heynckes: «In vantaggio, ma solo a fine primo tempo»

«A casa, ovviamente, il Bayern è sempre forte, ma dobbiamo dimostrarlo anche domani sera. Abbiamo giocato i primi 90 minuti e sappiamo che il Siviglia ci renderà dura la vita». Jupp Heynckes, forte del 2-1 rimediato dal suo Bayern sei giorni fa al 'Ramn Sánchez Pizjuán' di Siviglia, da tecnico vincente e veterano (ha 73 anni) non si fida del ritorno del quarto di finale domani sera all'Allianz Arena: «Il Siviglia è una buona squadra - dice nella conferenza stampa della vigilia - e sa bene che domani deve cercare di far gol e quindi ci metterà pressione. Ovviamente, quando perdi 2-1 l'andata in casa sai bene che devi rischiare qualcosa di più al ritorno ed essere più aggressivo. Ma noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare. La partita di domani sarà diversa da quella dell'andata», dice il tecnico tedesco che per la partita di domani dovrà fare a meno di Alaba («non si è allenato con la squadra nei giorni scorsi, quindi è meglio avere qualche giorno in più di riposo» e Vidal («Penso che tornerà ad allenarsi giovedì») se non vi dico la formazione«. »Sono contento della condizione dei miei giocatori - ha aggiunto il tecnico del 'treblè nella stagione 2012-2013 - loro sanno che siamo nei mesi più importanti della stagione, e vorrei chiarire che non alzeremo il piede nella Bundesliga. I miei giocatori lo sanno«. Buone notizie anche da Manuel Neuer che »ha completato il suo programma di allenamento. Ieri ero in campo e l'ho seguito - ha fatto sapere Heynckes - mi piace tenere d'occhio il modo in cui i giocatori si allenano. Il suo infortunio è completamente alle spalle, quindi adesso deve solo continuare ad aumentare l'intensità dell'allenamento, anche se non abbiamo in mente una data per il suo ritorno, ma sono fiducioso che avverrà in questa stagione«. In conferenza stampa è intervenuto anche Arjen Robben, anche lui grande protagonista della stagione 2012-2013, che ha detto che »è difficile paragonare questa squadra a quella che ha vinto tutto cinque anni fa. C'erano giocatori diversi, sono passati cinque anni da allora e siamo andati avanti. Posso dire che siamo bravi, ma penso che per vincere la Champions dobbiamo essere un un pò migliori«.



© RIPRODUZIONE RISERVATA