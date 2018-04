Bayern, Alaba in dubbio per la sfida con il Real Madrid

David Alaba a rischio in vista della semifinale di andata di Champions League in programma domani sera all'Allianz Stadium tra Bayern Monaco e Real Madrid. Il laterale destro dei bavaresi soffre di un risentimento muscolare che non gli ha permesso di allenarsi coi compagni e che lo ha costretto a saltare l'impegno di sabato contro l'Hannover. Se non dovesse farcela il tecnico dei campioni Jupp Heynckes ha già pronta come alternativa il brasiliano Rafinha. Tra le file del Bayern non saranno certamente della partita il portiere Manuel Neuer, Arturo Vidal e Kingsley Coman.

