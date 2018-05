Italia in finale, battuto il Belgio per 2-1

Italia super all'Europeo Under 17 in corso in Inghilterra. Gli azzurrini di Nunziata hanno battuto per 2-1 il Belgio volando così in finale. Decisivi i gol di Gyabuaa nel primo tempo e di Vergani nella ripresa. Nel mezzo l'illusorio pari belga con Vertessen. E proprio Vergani e Vertessen sono adesso in testa alla classifica cannonieri della manifestazione. Questa sera alle 20 l'altra semifinale Inghilterra-Olanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA