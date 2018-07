Belgio, Martinez: «Abbiamo giocato la partita perfetta»

«A volte devi accettare che questo Brasile, fisico e tecnico, ti possa spazzare via. Questa sera il Belgio si è rifiutato di accettarlo». Il Ct Roberto Martinez si gode il successo contro i sudamericani, grazie al quale i Diavoli Rossi ritrovano una semifinale Mondiale dopo 32 anni. «Abbiamo giocato la partita perfetta - aggiunge il tecnico spagnolo - Questi ragazzi meritano di rappresentare qualcosa di speciale a casa loro, in Belgio, sono stati incredibili».



«Siamo cresciuti dal punto di vista tattico e penso che nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, creando molte opportunità. Il Brasile ha cambiato marcia nel secondo tempo ed è stato migliore di noi, ma anche in quel momento abbiamo creato delle occasioni». Kevin de Bruyne, autore del secondo gol del Belgio al Brasile, a fine partita ha sottolineato la grande partita dei Diavoli Rossi al Mondiale. «Negli ultimi 15 minuti abbiamo messo in campo una prova di carattere e alla fine abbiamo vinto con merito - ha aggiunto il centrocampista del Manchester City - Ora affrontiamo una squadra straordinaria come la Francia, ma quando raggiungi la semifinale di un Mondiale sai che non ti troverai davanti un avversario debole. Però partiamo alla pari con loro e faremo tutto il possibile per vincere».

