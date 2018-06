Belgio-Tunisia, ore 14 Segui la diretta Martinez cerca la qualificazione

Pur avendo faticato nel primo tempo, nella ripresa il Belgio ha ingranato le marce alte contro Panama, chiudendo sul 3-0. La selezione di Martinez è ora attesa al secondo match del suo Mondiale in quel di Mosca: l'avversaria sarà la Tunisia, che contro l'Inghilterra ha giocato al massimo delle sue potenzialità, venendo punita nel recupero da Kane. Gli uomini del ct Maaloul proveranno in questa occasione a ripetere la buona prova, sperando in un finale migliore.









