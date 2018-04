Belotti fa volare il Torino con una tripletta: 4-1 al Crotone

di Alberto Mauro

Due vittorie consecutive rilanciano le ambizioni europee di un Toro sempre più nel segno del Gallo, protagonista assoluto con una tripletta (9 reti in classifica cannonieri) nel 4-0 finale. Segnali decisamente positivi al Grande Torino dopo un 2018 iniziato tutto in salita per Mazzarri, sesta vittoria casalinga granata contro un Crotone che non ci prova nemmeno, gara chiusa già nel primo tempo con un 3-0 che rende la ripresa pura formalità. Belotti apre la sfida dopo 16 minuti con un destro al volo su corner di Ljajic, dopo un batti e ribatti con Cordaz e la chiude al minuto 36, sparando in rete una punizione del solito Ljajic. In mezzo Iago Falque fa sfoggio della sua tecnica con dribbling e sinistro nell’angolino da fuori. Imbarazzante la difesa del Crotone completamente fuori giri in occasione di tutti i gol, Zenga dovrà lavorare soprattutto sui calci da fermo. Oltre al Gallo che raggiunge quota 52 reti in maglia granata, torna a brillare la stella granata di Ljajic, ai margini della squadra dopo l’esonero di Mihajlovic. Da quando Mazzarri gli ha dato fiducia il Toro ha cambiato faccia, contro il Crotone per lui due assist, tecnica e la solita personalità tra le linee. Nella ripresa leggerezza di Rincon (diffidato) e cartellino giallo che gli farà saltare l’Inter e terzo squillo di Belotti che cala il poker: clamoroso pasticcio del Crotone a centrocampo, ne approfitta Iago Falque che pesca il Gallo freddissimo a incrociare di destro sul palo lontano, tripletta personale. Granata in 10 nel finale: dopo le tre sostituzione il baby Buongiorno accusa un problema al gomito e abbandona il campo 3 minuti dopo il debutto. Al ’90 gol della bandiera di Faraoni su cross di Tumminello, terza sconfitta consecutiva per un Crotone in piena zona retrocessione, a Zenga servirà un miracolo per invertire la rotta.

