Benemerenze, premiati i dirigenti del Lazio. Domani tocca alla Lnd

di Mauro Topini

Premiati, ad Ariccia, i dirigenti delle società del Lazio che sono stati insigniti della Benemerenza regionale, istituita nel 2004 dal Comitato Regionale Lazio. Nella splendida location di Palazzo Chigi della città castellana (dove sono stati girati tantissimi film, tra cui anche il Gattopardo) il Presidente Melchiorre Zarelli, il Consigliere Federale Nuccio Caridi e i Vice Presidenti del CR Lazio, Vincenzo Calzolari e Giuseppe Russo, hanno consegnato il riconoscimento a 24 dirigenti di società, sei dirigenti federali, cinque società laziali e al calciatore di classe 2000 che, nella stagione appena conclusa, ha giocato il maggior numero di minuti nel campionato di Eccellenza. Calciatore che è risultato essere Francesco Capodanno, nato ad Alatri, che è stato tesserato per il Colleferro nella stagione che si sta concludendo. Ricordato, con un minuto di raccoglimento e un premio alla Memoria, Aldo Tedone, ex arbitro nazionale e assistente arbitrale internazionale che da anni svolgeva il ruolo di Sostituto Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio e scomparso nel 2018.

Sotto, l'elenco dei dirigenti del Lazio premiati.



Dopo il Comitato Regionale Lazio, domani toccherà alla Lega Nazionale Dilettanti consegnare le Benemerenze Nazionali ai dirigenti e alle società di tutta Italia. La tradizionale consegna dei riconoscimenti alle Società e ai Dirigenti del vasto mondo dilettantistico e giovanile è in programma, con inizio alle ore 11.00, all’Holiday Inn Eur Parco dei Medici di Roma (Viale Castello della Magliana n. 65). La base del calcio italiano sfilerà davanti al Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, al Presidente della LND Cosimo Sibilia e al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Roberto Tisci. In occasione della manifestazione, inserita nel protocollo delle celebrazioni per i 120 anni della FIGC, è prevista la partecipazione di Autorità sportive e istituzionali. Saranno premiate le Società con 100, 75 e 50 anni di attività, unitamente a Dirigenti Federali e di Società con 20 anni di attività.



DIRIGENTI BENEMERITI DEL LAZIO

Ugo ALITENI (A.S.D. La Rustica)

Antonio ANGELETTI (A.S.D. Vigor Cisterna 1994)

Giovanni BISANTI (A.S.D. Nuova Bagnaia)

Marcello COCCIMIGLIO (S.S.D. Pomezia Calcio)

Umberto CORATTI (G.S.D. Casilina Bccr)

Maurizio CORTANI (S.S. Lazio Calcio Femminile)

Antonio DI MARZIO (Pol.D. Nuova Lunghezza)

Massimo EMILI (A.S.D. Polisportiva Oriolo)

Pio FIANCO (A.S.D. Scalambra Serrone)

Alberto FIASCHETTI (A.S.D. Virtus Latina Scalo)

Gianfranco GALLUZZI (A.S.D. Polisportiva Tecchiena)

Luigi GENTILE (A.C.D. Grotti)

Sergio GIOVANNINI (A.S.D. P. Vigor Perconti)

Antonio GUATIERI (U.S.D. Arce)

Palmiro MALANDRUCCOLO (A.S.D. Pontinia)

Antonio NANIA (A.S.D. Aurora Vodice Sabaudia)

IrfanPENGILI (A.S.D. Sporting Rieti)

Luigi PENNUZZI (A.S.D. Don Bosco Formia)

Antonio SANTORSA (A.P.D. Castel S.Elia L.Graziosi)

Lucio SANTURRO (A.S.D. Rocca Priora Calcio)

Antonio SILVESTRI (S.S.D. Colonna)

Patrizio SISTI (G.S.D. Campus Eur)

Antonio TAVANI (Pol.D. Cantalice)

Franco ZACCHEO (A.S.D. Nuovo Latina Isonzo)



