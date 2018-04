Benevento-Juventus, le pagelle: Rugani sempre in affanno, Mandzukic poco lucido

di Alberto Mauro

Szczesny 6

Miracolo su Djuricic, in occasione dell1-1. Immobile sul 2-2 di testa di Diabaté.



Lichtsteiner 5,5

Soffre Djuricic, ordinaria amministrazione



Benatia 5

Rientra dopo la squalifica in Champions, si dimentica Diabaté che lo sovrasta di testa per il 2-2 su azione da corner



Rugani 5

Nessun errore clamoroso ma è sempre in affanno.



Alex Sandro 5

Fatica a contenere Brignola, buona apertura che avvia l'azione del vantaggio, si perde Diabaté sul gol, errore grave.



Marchisio 5,5

Rientro da capitano, pesca Pjanic in area nell’azione del rigore, cala alla distanza. (18’ st Higuain 6,5 Si conquista il rigore del 3-2)



Pjanic 6

Con una magia in area avversaria nello stretto si procura il rigore del 2-1, regia attenta.



Matuidi 6

Parte fortissimo, poi il motore si ingolfa.



Cuadrado 6

Prima da titolare del 2018, un assist per Dybala sull’1-0 poi si divora un gol clamoroso in contropiede. (13’ st 7 D. Costa Entra e la chiude con un eurogol)



Mandzukic 5

Gol annullato per fallo di mano, fisicamente in debito, volenteroso ma poco lucido.

(33’ st Khedira ng)



Dybala 8

Una pennellata all’incrocio per l’1-0, freddissimo su entrambi i rigori. Cancella il rosso contro il Real con una tripletta, 21° rete in campionato. Record in maglia bianconera con 25 reti in stagione.



Allegri 6

Risparmia inizialmente Khedira, Buffon, Chiellini e Higuain. La Juve parte decisa ma sbanda due volte in difesa e Diabaté non perdona. Dybala risponde da campione al rosso in Champions.



