Benevento-Verona 0-0 La Diretta In palio le ultime speranze di salvezza

Il Benevento si presenta a questo recupero con il solito obiettivo: conquistare una vittoria per tenere vive le speranze di salvezza, ormai ridotte pressochè a un lumicino tenuto in vita solo dalla pura matematica Oggi in Campania arriva il Verona, che con la sconfitta di domenica a San Siro contro l'Inter ha visto il quartultimo posto allontanarsi di un altro punticino, con la Spal che è salita a quota 26, vale a dire +4 sulla squadra scaligera.



LE FORMAZIONI:

BENEVENTO: Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Brignola, Del Pinto, Viola, Djuricic; Iemmello, Diabaté.

VERONA: Silvestri; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Rómulo, Calvano, Buchel, Verde; Valoti, Cerci.

