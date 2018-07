Berlusconi jr: «Ronaldo alla Juve? Se ci riescono, lui è pazzesco»

Cristiano Ronaldo sempre più vicino alla Juventus? «Il sangue è ancora rossonero, ma certo se ci riescono fanno benissimo, lui è pazzesco», risponde Pier Silvio Berlusconi, chiacchierando con i giornalisti a margine della presentazione dei palinsesti autunnali e Montecarlo. «Mio figlio - racconta - non è particolarmente appassionato di calcio, ma quando vede Cristiano Ronaldo resta incantato».



Da sempre orgoglioso - anche per motivi di famiglia - della sua fede rossonera, quest'anno Pier Silvio Berlusconi confessa di «non aver fatto l'abbonamento al Milan». Poi aggiunge, parlando con i cronisti a Montecarlo a margine della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset: «Non conosco la situazione finanziaria del Milan, ma ovviamente mi auguro che possa ritrovare la giusta serenità di gestione per continuare la sua strada gloriosa».



Il successo dei Mondiali sulle reti Mediaset è andato, in termini di ascolti e di raccolta pubblicitaria, «ben oltre le aspettative»: «è una sfida vinta, e pensare che all'inizio l'unica cosa sicura era 'mai dire Forza Italià», sottolinea con una battuta il vicepresidente e ad Pier Silvio Berlusconi, che a pochi giorni dal gran finale ammette di «tifare per il Brasile». E ora qual è il sogno? «Trasmettere i Mondiali con l'Italia», confessa con un sorriso. «L'appetito vien mangiando», aggiunge a margine della presentazione dei palinsesti autunnali a Montecarlo, rispondendo a chi gli chiede se Mediaset si siederà al tavolo dei diritti di Qatar 2022. «Ma stando alle cifre circolate, difficilmente investimenti del genere rientrerebbero nella logica costi-ricavi della nostra azienda». Intanto Mediaset ha portato a casa «un accordo quadriennale per trasmettere in esclusiva le migliori partite delle altre Nazionali (Italia esclusa) della Nations League e delle qualificazioni a Euro 2020 e ai Mondiali 2022».

© RIPRODUZIONE RISERVATA