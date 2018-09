Bernardeschi e Chiellini, le due facce di un azzurro che deve tornare acceso

di Alessandro Angeloni

BOLOGNA A ventiquattro anni suonati ci sta che non venga più considerato un bimbo. E ci sta che il ct dell’Italia decida di puntare su di lui, da subito. Ecco, si fa sul serio: Bernardeschi c’è. Quel talentino dai capelli sistemati in ordine alfabetico e la faccia candida, ora è diventato uomo. Più grosso, strutturato, pesante, duttile, pronto per un doppio/triplo ruolo: ala d’attacco, trequartista e addirittura mezz’ala. Mancini emula Conte, che lo ha chiamato in azzurro per la prima volta, e Ventura, che ha cercato di valorizzarlo, ma la sua Italia alla fine ha fatto flop e Fede ha rischiato di affogare più degli altri. Ma eccolo di nuovo, alla presenza numero 14 con la maglia dell’Italia, la quarta da titolare, il debutto con il Mancio: nelle precedenti amichevoli di giugno era infortunato e ha dovuto saltare le sfide con Arabia, Francia e Olanda. In settimana è stato provato sia come mezz’ala sia come esterno alto a destra nel 4-3-3 o trequartista nel 4-2-3-1. Federico ama stare in mezzo al gioco, ma da Paulo Sousa in poi ha imparato a fare l’esterno, con Allegri ha capito come si difende. Bernardeschi stasera partirà largo, pronto ad abbassarsi e/o a fare il rifinitore per far posto a Chiesa. Nel tempo ha aggiunto il fisico a qualche fronzolo di troppo. Mancini vuole qualità e fisicità e quella follia che solo un giovane sa dare. Quella che Chiellini definisce «linfa vitale». Linfa vitale per lui che, dopo quella nefasta notte del 13 novembre scorso, Italia-Svezia a San Siro e addio al Mondiale in Russia, aveva deciso di lasciare l’azzurro e stasera rivive il secondo debutto.



