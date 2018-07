Blatter: «Francia-Croazia? Spero che la Var non disturbi la finale»

«Congratulazioni ai finalisti della Coppa del mondo: la Francia una delle favorite e la Croazia la più grande sorpresa della storia. Speciali congratulazioni Presidente Suker, campione del mondo con la squadra giovanile jugoslava nel 1987 in Cile. Spero che il Var non disturberà la finale». Così via twitter l'ex presidente della Fifa, Joseph Blatter.

