Bnl e Associazione Calciatori insieme per il calcio giovanile

“BNL-BNP Paribas Life Banker” e “BNP Paribas CIB Italia” sostengono l’Associazione Italiana Calciatori nell’attività sportiva ed educativa del Dipartimento Junior AIC, rivolta a bambini e ragazzi nelle scuole calcio.



Il calcio come strumento di crescita personale del bambino e come fattore di aggregazione: “BNL-BNP Paribas Life Banker”, la rete di consulenza finanziaria della Banca, e BNP Paribas Corporate Institutional Banking Italia sostengono l’Associazione Italiana Calciatori nell’impegno a favore del calcio giovanile in tutta Italia. Si tratta di quelle realtà, come le scuole calcio, che sono dei luoghi di incontro e crescita sociale e personale per il bambino, ancora prima di essere vivai di talento e luoghi di sport.



La partnership è stata siglata presso la sede della Direzione Generale della Banca a Roma, Palazzo Orizzonte EUROPA, da Simone Perrotta, responsabile per AIC del Dipartimento Junior, già campione del mondo con la Nazionale nel 2006; da Luca Romano, Deputy Head di BNL-BNP Paribas Life Banker, e da Andrea Magnani Global Markets di BNP Paribas CIB Italia.



L’accordo si inserisce nell’impegno di BNL e di BNP Paribas Italia come aziende attente alla Società e alle persone, oltre che come primari operatori economico-finanziari.

