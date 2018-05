Bologna, Donadoni: «Affronteremo la Juventus con le giuste motivazioni»

di Redazione Sport

«Sappiamo di andare ad affrontare una grande squadra che ha un obiettivo importante, per noi questa sarà una motivazione». Non crede a cali di tensione del Bologna il tecnico dei rossoblù, Roberto Donadoni, che domani all'Allianz Stadium affronterà la Juventus a caccia di un risultato pieno per mantenere i 4 punti di vantaggio sul Napoli nella corsa per lo scudetto. «Dobbiamo giocare con grande aggressività cercando di limitare le iniziative personali degli avversari -spiega il mister nella conferenza stampa della vigilia-. A noi mancheranno giocatori importanti ma sarà un'occasione per chi scenderà in campo per mettersi in evidenza».

