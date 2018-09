Bologna-Inter: 0-0 La Diretta Debutto di Nainggolan, Icardi fuori: c'è Keita

L'inizio di campionato non è stato certo quello atteso dai tifosi dell'Inter, che sognavano sin da subito di essere protagonisti nelle zone alte. Un solo punto invece conquistato nelle prime due gare dagli uomini di Spalletti, chiamati ora a ottenere il primo successo stagionale. Non sarà comunque facile in casa di un Bologna anch'esso a quota 1, dopo il pari col Frosinone. I felsinei non battono l'Inter in casa in Serie A dalla stagione 2001-2002: un 2-1 firmato Pecchia, Zauli e Seedorf.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI



Bologna (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi.



Inter (3-4-2-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Politano, Gagliardini, Brozovic, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Keita. Allenatore: Spalletti











