Bologna, Inzaghi è pronto: «Non vedo l'ora di incontrare Simone»

di Redazione Sport

Filippo Inzaghi è pronto. La serie A mancata col Venezia la ritrova a Bologna e il nuovo tecnico rossoblù si presenta alla stampa lanciando la sfida al fratello Simone: «Spero di giocarci contro alla prima di campionato. Ci sentiamo 7-8 volte al giorno, parliamo di calcio e tattica. Chissà come faremo nella settimana che porta alla partita». Di sicuro SuperPippo sa come affrontare la serie A assaggiata nel 2014-15 col Milan: «Lavoro 12 ore al giorno, sono ripartito dalla C a Venezia per dimostrare di meritarla e ora non voglio più perderla. Ho una missione: rendere orgogliosi giocatori e dirigenza di me. A Bologna c'è tutto per fare bene: giovani di valore e giocatori d'esperienza. La mia porta è aperta a tutti, ma chi non pedalerà rimarrà in panchina o potrà andare via: deve essere chiaro». Chiare anche le prospettive: «A Saputo ho detto che la nostra ambizione, in qualche anno, è l'Europa League. In rossoblù mi gioco tanto e se non avessi respirato ambizione non sarei qui».



«Parliamo di due grandi tecnici, due dei migliori nel panorama non solo italiano, ma anche europeo e mondiale. Ma il mio Bologna dovrà ispirarsi all'Atletico Madrid di Diego Simeone. L'Atletico non sarà sempre bello, ma tutti lottano e combattono a partire dalle stelle Griezmann e Diego Costa: anche questo può esaltare il pubblico. Poi l'Atletico, oltre ad avere un grande spirito di gruppo, che ottiene risultati importanti perché Simeone sa sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori in rosa e questo è un aspetto che mi piace molto».

