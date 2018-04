Bologna-Milan 0-0 La Diretta Gattuso a caccia del riscatto

Ultima chiamata per il Milan di Gennaro Gattuso: vincere oggi a Bologna per dimenticare l'inaudita sconfitta col Benevento e non buttare alle ortiche l'ottimo lavoro svolto sotto la guida dell'ex centrocampista rossonero dopo gli inciampi delle prime partite da sostituto dell'ex tecnico Montella. I rossoblù vengono invece dal pareggio di Cagliari, hanno 10 punti di vantaggio sul terzultimo posto e mirano a terminare senza patemi un campionato tutto sommato deludente.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA: Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Poli, Pulgar, Nagy; Orsolini, Palacio, Verdi. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Krafth, Dzemaili, Krejci, Crisetig, Di Francesco, Avenatti, Falletti, Romagnoli, Keita, Torodidis. All.: Donadoni

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disp.:Storari, A. Donnarumma, Mauri, Kalinic, André Silva, Borini, Gomez, Montolivo, Abate, Musacchio, Antonelli, Torrasi. All.:Gattuso

