Bologna-Roma 1-0 La Diretta Vantaggio di Pulgar

La sfida tra Bologna e Roma apre alle ore 12 e mezza il 30esimo turno di campionato nel sabato di Pasqua, che vede in campo tutte e 20 le formazioni di Serie A. I felsinei vengono dal buon pareggio conquistato contro la Lazio all'Olimpico prima della pausa per l'impegno della Nazionale, mentre la Roma ha visto proseguire il buon momento di forma con la netta vittoria di Crotone per 2 reti a 0.



LE FORMAZIONI:

BOLOGNA: Santurro; Torosidis, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco.

ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Schick, Perotti.

