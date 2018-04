Bologna-Roma, le pagelle: Kolarov il più continuo, Perotti tra luci e ombre

di Alessandro Angeloni

dal nostro inviato BOLOGNA Schick un’altra occasione persa, Dzeko un timbro che allunga la vita. Perotti, la ripresa è degna. ALISSON 6 Becca un gol pur allungandosi come un elastico. Il resto è gestione del pallone da primo regista. FLORENZI 6 Di Francesco lo ha fatto soffrire all’andata, lo stesso tema si ripete più o meno nel ritorno. Qualche percussione offensiva nei primi minuti e nel forcing finale. MANOLAS 6 Sbaglia, come sempre, qualcosa nella verticalizzazione e molti passaggi finiscono in mano...

