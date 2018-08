Bologna-Spal, Empioli-Cagliari, Parma-Udinese, dalle 20.30 La Diretta

Bologna-Spal Segui la diretta E' subito derby emiliano in questa affascinante prima giornata di campionato: al Dall'Ara si sfidano infatti Bologna e SPAL. Tra i felsinei fa il suo esordio assoluto in Serie A come allenatore Pippo Inzaghi, mentre la SPAL si augura di ripetere l'ottimo campionato disputato lo scorso anno al termine del quale i ragazzi di Semplici si sono guadagnati la permanenza nella massima serie.



Empoli-Cagliari Segui la diretta Empoli e Cagliari si sfidano al Castellani per la prima giornata del campionato di Serie A stagione 2018/19; i toscani, sotto la guida di Andreazzoli, vogliono partire bene in vista di un tormeo che li vedrà presumibilmente impegnati a lottare per la salvezza, mentre il Cagliari cerca punti per non dover poi rivivere il patema d'animo del pericolo retrocessione come nella parte finale dello scorso campionato.



Parma-Udinese Segui la diretta Torna in Serie A il Parma e fa il suo esordio al Tardini di fronte ai propri tifosi: in Emilia arriva questa sera l'Udinese, delusa dalla prematura uscita di scena in Coppa Italia per mano del Benevento e desiderosa dunque di riscatto.

