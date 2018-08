Bolt a Sidney per il provino con il Central Coast Mariners

di Redazione Sport

Usain Bolt è pronto a tentare l'avventura nel mondo del calcio. Il velocista giamaicano, 8 volte campione olimpico ritiratosi lo scorso anno, è arrivato in Australia dove sarà testato dai Central Coast Mariners, squadra della A-League, la massima serie del calcio australiano. Ad attenderlo all'aeroporto a Sydney un centinaio di tifosi che come una stella del football gli hanno intonato cori mettendogli al collo la sciarpa con i colori del club. Il primo allenamento di Bolt è previsto per martedì, se il provino con i Central Coast Mariners andrà bene ad ottobre esordirà in campionato.

