Un pomeriggio speciale, per Zbigniew Boniek. L'ex giocatore della Roma e della Juventus ha accompagnato all'altare sua figlia Camilla, che si è sposata oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Giorgio al Velabro a Roma. Boniek, presidente della Federcalcio polacca, partirà poi per la Russia per seguire la sua Polonia a Sochi.





