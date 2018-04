Boreale, per fermare i venti di crisi si cambia: via Cardone, c'è Jankole

di Paolo Baldi

Maurizio Di Mattia in pole position per sostituire sulla panchina biancoviola Cardone, esonerato dalla società dopo la sconfitta contro il Vescovio. Alla base del provvedimento, anche lo spiacevole episodio accaduto ieri in panchina per una sostituzione. Non è esclusa una soluzione interna che va dal preparatore dei portieri Jankole, fino al direttore tecnico Bruno Baldari. Per questa sera è in programma una riunione della società per trovare il tecnico che dovrà gestire la squadra nelle prossime quattro gare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA