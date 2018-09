di Mauro Topini

La Boreale bissa anche nella Tuscia il successo dell’andata del turno preliminare della Coppa Italia di Eccellenza. Nel match di ritorno, giocato a carbognano, i romani sono passato 1-0, mettendo a segno con De Marco il gol-vittoria dopo soli sei minuti di gioco.



Dopo il 3-0 subito all’andata, per il Ronciglione era difficile sperare nella rimonta e il gol di De Marco ha tolto subito ogni possibilità velleitaria, lasciando alla Boreale la suoremazia territoriale per tutto il primo tempo.



L’orgoglio dei viterbesi, nel secondo tempo ha invece prodotto qualche pericolo in piu verso la porta dei romani, che in alcune circostanze soffrono il Ronciglione, anche quando i viterbesi restano in 10 uomini per l’espulsione del loro capitano.

