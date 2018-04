Boreale, crisi risolta: Bruno Baldari è il nuovo allenatore biancoviola

di Paolo Baldi

Alla fine la Boreale ha scelto una soluzione interna. La società biancoviola ha deciso di affidare la squadra al direttore tecnico Bruno Baldari. che dunque alla scrivania passa in panchina Da oggi iniziera a prededere confidenza sul campo direttamente con il gruppo dei giocatori, che dovrà guidare nelle prossime quattro partire e tantare la via della salvezza. Baldari stato anche un buon calciatore poichè ha calcato cambi di serie D e C per tanti anni tra cui, Frosinone, Ternana e Benevento. Ha chiuso la carriera con il Cynthia.

