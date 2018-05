Boreale, il ds Villi e la retrocessione: «Ora il futuro è tutto da decidere»

di Paolo Baldi

La Boreale non si arrende. Domenica c'è stata la certificazione della retrocessione in Promozione dopo tre stagioni con la sconfitta per 2-1 contro il Vescovio. « Abbiamo pagato gli errori di una stagione - ha detto il diesse Villi - tutti abbiamo le nostre colpe. Ora si dovrà pensare al futuro. Si ripartirà con delle riunioni per stabilire i programmi con il presidente Leandro Leonardi e delineare il nuovo organigramma. La prima cosa è quella scegliere di un tecnico, poi c'è da ricostruire la rosa della squadra. Anche il mio futuro è tutto da decidere».





