Boreale, aspettando l'Eccellenza è Maurizio De Mattia il nuovo tecnico

di Paolo Baldi

A volte ritornano. E si perchè in attesa di conoscere il campionato di competanza (Promozione ma con vista sull'Eccellenza) la Boreale ha scelto come tecnico per la prossima stagione Maurizio De Mattia, 55 anni, ex tecnico della Pro Calcio Sabina, Fonte Meravigliosa, Amerina, Gallese. Da calciatore ha indossato per oltre venti anni la maglia del Civita Castellana calcio. «Sono pronto ad affrontare questa nuova sfida- ha detto il neo tecnico biancoviola - ringrazio per la fiducia il diesse Maurizio Villi e il presidente Leandro Leonardi».

Le probabili conferme: Messina, Campi, Arenella, Decubellis.

