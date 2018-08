di Ugo Baldi

Andrea De Marco è un nuovo giocatore della Boreale. L'attaccante, dopo una stagione con la maglia dell'Eretum Monterotondo dove ha realizzato 22 reti ha scelto la società biancoviola.

De Marco, classe '94, è arrivato alla Boreale con la formula del prestito temporaneo ma se le cose andranno per il verso giusto a dicembre potrà anche essere in via definitiva.

Domenica alle 11 contro il Campus Eur il giocatore sarà in campo.

Edoardo Fagioli attaccante della Play-Eur nella scorsa stagione invece è passato al Villalba neo promossa in Eccellenza.

