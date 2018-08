Boreale pronta per l'esordio. Villi: «Andiamo a Lavinio per far bene»

di Paolo Baldi

La Boreale edzione 2018-2019 è pronta per l'esordio. La formazione allenata da Maurizio De Mattia giocherà domenica contro la neo promossa Lavinio Campoverde.

La rosa costruita dal diesse Villi è per disputare un campionato tranquillo dopo la brutta esperienza della passata stagione. « Tutti gli arrivi sono stati mirati per costruire una formazione in grado di restare in categoria - ha detto il dirigente biancoviola- ci aspetta un esordio non facile contro una squadra che in casa è pericolossisima. Da parte nostra c'è tutta l'intenzione di tornara a Roma con un risultato positivo». Non ci sono infortunat nella Boreale, ma sarà assente Cesaro per squalifica. A disposizione invece Barbetti, che ha superato i probemi fisici.

La rosa comprende i portieri Zonfrilli e Cerreti. Difensori, Fogli ('97), Centrella ('97), Buccioni ('97), Siconolfi ('00), Gianotti ('00), Terribili, Di Gioacchino e Leonardi.

Centrocampisti, Barbetti, Mastrandrea, Di Cori, Arenella ('99), Messina ('99), De Cubellis ('00) e Polito ('99).

Attaccanti, Ricci, De Marco, Cesaro, Gambale ('98), Campi ('99), Colapietro ('99) e Nicolì ('00).

