di Mauro Topini

Si sono giocate oggi le gare d'andata del turno preliminare della Coppa Italia, sia d'Eccellenza che di Promozione. Dodici le squadre scese in campo per mettere un passo nel primo turno (i sedicesimi per l'Eccellenza, i trentaduesimi per la Promozione); per cercare il pass, tuttavia, ci saranno a disposizione anche le gare di ritorno, in programma mercoledì prossimo per l'Eccellenza e il 19 settembre per la Promozione.

In Eccellenza, sono partite forte, in questa competizione, la Boreale, che ha rifilato un secco 3-0 al Ronciglione United (Barbetti, Cesaro e Mastrandrea), ipotecando così i sedicesimi di finale. Bene anche il Colleferro, che così riscatta il flop della gara d'apertura. Dopo lo 0-0 del primo tempo, il match è stato sbloccato dal colored Moka, al quale ha subito dopo replicato Apuzzo junior. Nel finale è arrivato il gol della bandiera che tiene aperte le speranze di qualificazione) di Matteo per il Genzano.

Non riesce a vincere, invece, il Real Monterotondo Scalo che, pur dominando l'incontro con il Grifone Gialloverde (soprattutto nel primo tempo) ha avuto difficoltà nel trovare la via del gol, arrivato al quarto d'ora della ripresa con Collacchi. Alla mezz'ora, però, c'è stato il pareggio ospite su calcio di rigore, trasformato da Corrias. Vittoria di misura anche per il Montespaccato Savoia, che con un eurogol di Rita (tiro di centrocampo) ha mandato ko il Sora.

