di Ugo Baldi

Non ha alternative la Boreale contro il Civitavecchia: «Dobbiamo vincere per guadagnare la posizione migliore in classifica in vista dei play-out. - fa notare il diesse Villi - Molto dipenderà dagli altri risultati visto che sono in programma scontri di grande importanza. Quanto a noi i tre punti valgono momlto poichè puntiamo a giocare lo scontro che vale la salvezza in casa che ti concede qualche possibiltà in più. L'ultima giornata è da libro giallo, nessuno immaginava un finale del genere e può accadare di tutto sia in testa e sia in coda. Meglio cosi».

La formazione allenata da Bruno Baldari si presenterà al completo al Fattori. Non ci sono squalificati e ne infortunati tra le fila dei biancoviola che domenica hanno vinto contro la Crecas e pertanto si presenteranno in campo con le batterie cariche.



