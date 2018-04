di Andrea Gionti

Domenica 8 aprile sarà una giornata fondamentale per le sorti del Borgo Podgora. Al “Pietro Bongiorno” alle 16 sbarca l’Atletico 2000, squadra romana che si trova al quart’ultimo posto nel girone C a quota 31 e tre di vantaggio proprio sui borghigiani. Quindi uno scontro diretto vitale per i ragazzi di Gianluca Campo che all’andata (19 novembre) si arresero 3-1. C’è grande attesa per i 90’ forse più importanti della stagione e una vittoria riaprirebbe i giochi per la salvezza diretta, anche se il divario da colmare risulta ancora tanto. C’è fiducia nell’ambiente del Borgo Podgora, come sottolinea mister Campo. «Il nostro obiettivo è di arrivare a disputare i play out in casa e contro l’Atletico 2000 non abbiamo alternative che i tre punti che ci darebbero linfa vitale nel rush finale. Ci sono ancora diversi scontri diretti e quindi tutto è ancora in palio. L’auspicio è di vedere il pubblico delle grandi occasioni».

