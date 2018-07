di Andrea Gionti

Anche il Borgo Podgora ha scelto il suo allenatore. Era l’unica tra le 16 squadre ancora senza panchina, ma alla fine la società ha orientato le sue scelte su Pino Tosti, che arriva al club borghigiano soprattutto con la chiara intenzione di cancellare l’onta della retrocessione con l’R11 Latina. Erano circolati altri nomi, tra i quali Jonnhy Antoni Colucci e Luigi Lombardi. L’obiettivo del Podgora è di costruire una squadra giovanissima con un budget non alto per ben figurare anche in Prima Categoria e, chissà, fare ritorno in Promozione.

