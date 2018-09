Botto Palestrina, ecco Ceccarelli: «Qui perché c’è un gran progetto»

di Tiziano Pompili

Che il Palestrina fosse intenzionato a celebrare al meglio i suoi cento anni di vita (che cadono proprio in questa stagione), era cosa nota a tutti. Ma la società del patron Cristofari ha voluto ribadire il concetto piazzando un clamoroso colpo di mercato: il club prenestino ha raggiunto l’accordo con Fabio Ceccarelli, lo scorso anno capocannoniere del girone A di Eccellenza con la maglia dell’Unipomezia con cui ha alzato al cielo una Coppa Italia regionale.



Per l’attaccante classe 1983, cresciuto nella Lazio (con cui vinse anche un titolo cannonieri al torneo di Viareggio) e con un curriculum ricco di gol in serie C, si tratta di un ritorno visto che già è passato da protagonista a Palestrina nel campionato di serie D 2014-15 (20 gol in 19 presenze). «Ho accettato di scendere di categoria perché qui c’è un progetto veramente molto ambizioso e perché ritrovo Sasà Cangiano in panchina che, oltre ad essere un grande allenatore, è anche un amico – dice Ceccarelli – Mi sento ancora molto bene e questa non è una scelta per “svernare”, anche se da tempo non bado più alla categoria quando devo fare una scelta calcistica. Cerco solamente di trovare delle soluzioni serie e a Palestrina me l’hanno proposta».



L’attaccante, che poche settimane fa era stato anche sondato dalla Vis Artena (compagine di serie D), sosterrà già domani il primo allenamento con la sua nuova squadra e debutterà domenica prossima sul campo del Salto Cicolano. Il Palestrina è reduce da due pareggi consecutivi contro Vicovaro e Fiano dopo il successo all’esordio in campionato con il Settebagni, ma ora chiede a Ceccarelli i gol per cominciare a macinare con continuità in un girone che sembra davvero molto complicato.



