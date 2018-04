Lazio, aria di derby in Champions: il Liverpool si allenerà a Formello

di Valerio Cassetta

Il derby della Capitale si respira anche in Champions League. In occasione della semifinale di ritorno in programma il 2 maggio all’Olimpico tra Roma e Liverpool, i Reds verranno ospitati dalla Lazio a Formello. Alla vigilia della sfida la squadra di Klopp si allenerà nel quartier generale biancoceleste e all'indomani del match svolgerà la seduta di scarico. Insomma, la Lazio concederà algi inglesi, avversari della Roma, l'utilizzo delle strutture del centro sportivo, consolidando una prassi già utlizzata da tante squadre. In casa Lazio poi non è la prima volta che accade: nel 2014 i cancelli di Formello si aprirono per ospitare il Manchester Cit, sempre in occasione di una partita contro la Roma.

