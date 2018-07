Lazio, la squadra arriva ad Auronzo: Inzaghi e Immobile i più acclamati

di Valerio Cassetta

Scendono dal pullman uno alla volta, accolti dall’abbraccio dei tifosi. I giocatori della Lazio, arrivati ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, per ritiro estivo sono travolti dall’affetto della gente che sfida anche la pioggia. L’amore dei tifosi c’è e si vede: tante le famiglie e i bambini presenti. Immobile, Leiva, Parolo e via via tutti gli altri entrano nell’hotel che ospita la squadra sotto le Tre Cime di Lavaredo acclamati a gran voce, compreso il tecnico Simone Inzaghi. Intorno alle 20:45 la cena, poi tutto a riposo: domani inizia la preparazione vera e propria sul campo Zandegiacomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA