Lazio, Badelj: «Mi piace il gioco di Inzaghi». Correa: «La Champions mi ha fatto crescere»

di Valerio Cassetta

Svincolato dalla Fiorentina e vice-finalista al Mondiale di Russia con la Croazia. Milan Badelj vuole prendersi il centrocampo della Lazio e lo ha ribadito in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Scelta. «Mi ha colpito il progetto. Ho sentito una società seria che ha grande voglia e possibilità in Italia e in Europa. La squadra è matura serena e pronta per fare grandi cose. Non ho avuto dubbi».



Leiva. «Nelle scelte non entro. Sono quelle che il mister fa e ci presenta. Facciamo quello che dice lui. Posso giocare ovunque in mezzo al campo. E’ una scelta tattica, ma gioco ovunque».



Concorrenza. «Sono un giocatore a cui piace la competizione e la concorrenza. In tutti gli sport è una cosa che spinge a fare sempre meglio. La concorrenza è una grande necessità».



Coppa del Mondo. «Il mondiale è stata grande cosa per il nostro Paese (Croazia, ndr), che ha 4 milioni di abitanti e siamo arrivati in finale».



Trazione offensiva. «Il gioco di Inzaghi è stato uno dei motivi che mi ha fatto scegliere la Lazio. Un gioco offensivo con grande possesso di palla e che mette in difficoltà l’avversario».



Infine, Joaquin Correa, detto "El Tucu", trequartista 23enne ex Siviglia, ha risposto ai quesiti dei cronisti:



Progetto. «La Lazio da anni sta facendo bene e ha delle persone che lavorano nel modo giusto. Si è visto negli ultimi anni che si può stare lì e fare bene. Sono qui per continuare questa strada e perché la Lazio faccia un altro anno buono».



Decisione. «Quando c’è stata la possibilità non ci ho pensato tanto. L’anno scorso con il Siviglia abbiamo fatto i quarti di Champions e abbiamo perso la finale di Coppa. Abbiamo avuto dei problemi con l’allenatore, poi con Montella ho giocatore sempre».



Passato. «Negli ultimi anno ho avuto la fortuna di fare la Champions e ho imparato nuove cose. Ho avuto la fortuna di andare in Nazionale».



Salto di qualità. «Si può sempre migliorare sia nella concretezza per fare più gol e assist nelle partite. Cerchiamo di fare la differenze».



Promesse. «L’impegno è la prima cosa, poi dovrò sfruttare tutto quello che ho. I compagni sono veramente forti e le sensazioni sono positive. Devo cercare di dare tutto il massimo e così sarebbe meglio per tutti».

