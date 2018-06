Lazio, osservatori e Soccer School per rilanciare il settore giovanile. Domani il Memorial Fersini

di Valerio Cassetta

Campi nuovi a Formello, una rete fitta di osservatori e la Lazio Soccer School. Sono questi gli ingredienti per rilanciare il settore giovanile biancoceleste, affidato a Mauro Bianchessi. Intervenuto alla radio ufficiale del club, l’ex Milan ha svelato alcune novità: «La settimana prossima (lunedì, ndr) arriveranno i rotoli di erba e verranno completati gli ultimi due campi. Formello sarà a pieno regime per la prossima stagione anche per il settore giovanile». Non solo: «Abbiamo poi creato la Lazio Soccer School, aprendo rapporti di collaborazione con le società della regione - ha svelato il responsabile del settore giovanile - . Utilizzeranno la nostra metodologia, faremo dei corsi di aggiornamento per i loro allenatori e dei tornei regalando ai ragazzi di queste squadre i biglietti per assistere alle gare casalinghe della Lazio. Entro giugno arriveranno le prime affiliazioni». Il lavoro di monitoraggio poi proseguirà in maniera capillare: «Il secondo step riguarda la rete degli osservatori, inserendo nuove figure strategiche - ha dichiarato lo scopritore di Donnarumma e Locatelli -. Vogliamo prendere giovani ragazzi, di 12-13-14 anni, costruirli e portarli avanti fino, speriamo, alla prima squadra».



MEMORIAL FERSINI

Intanto, domani presso il centro sportivo dell'Eur, ‘Maurizio Melli’, andrà in scena la prima edizione del ‘Memorial Mirko Fersini’. Il triangolare, dedicato aL calciatore degli Allievi Nazionali della Lazio scomparso all'età di 12 anni nel 2012, vedrà coinvolta la selezione Under 14 del settore giovanile biancoceleste. La squadra di mister Marco Alboni, in particolare, affronterà i pari età dell’Urbetevere e del Savio.

