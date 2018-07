Lazio, doppietta per Immobile e Parolo: 14-0 alla Top Radio Club

di Valerio Cassetta

Acerbi in difesa, Leiva in regia e Immobile centravanti. La colonna vertebrale della Lazio per la prossima stagione è ben definita. Tre giocatori di qualità, esperienza e personalità che Inzaghi sperimenta anche nella seconda amichevole del ritiro contro la Top 11 Radio Club 103. Un test importante non tanto per risultato (14-0) contro una squadra dilettantistica, ma per i movimenti provati dai biancocelesti. Il tecnico continua con il 3-5-2, modulo ormai collaudato e imprescindibile. Nel primo tempo scendono in campo Proto tra i pali, Wallace, Acerbi e Radu in difesa, Marusic, Parolo, Leiva, Berisha e Lulic a centrocampo, Luis Alberto e Immobile in attacco.



CAMBI

Nella ripresa Inzaghi cambia tutti gli effettivi, mantenendo lo stesso assetto tattico: Adamonis in porta, Patric, Luiz Felipe e Bastos nel pacchetto arretrato, Basta, Murgia, Di Gennaro, Cataldi, Durmisi nel mezzo, Pedro Neto e Caicedo in avanti. A gara in corso c’è spazio anche per Rossi e Bruno Jordao. In grande spolvero Rossi (tripletta) oltre a Parolo, Immobile, Pedro Neto, autori di una doppietta. Bene anche Berisha, Luis Alberto e Leiva, finiti sul tabellino dei marcatori insieme a Caicedo e Cataldi.

