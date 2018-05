Lazio, Parolo e Immobile vogliono l'Inter, Radu disponibile per Crotone

di Valerio Cassetta

Le scelte tattiche sono rimandate a domani, ma la Lazio è già proietta al Crotone. Simone Inzaghi n0n vuole allentare la concentrazione e dopo il pareggio con l’Atalanta cercherà di tirare fuori il massimo dai suoi giocatori. A due partite dal termine, la prima con il Crotone in trasferta e poi l’Inter in casa, il tecnico deve fare i contri con la squalifica di Luiz Felipee, la diffida di Leiva e gli infortuni di Immobile, Radu, Parolo e Luis Alberto.



CIRO NON MOLLA

In infermeria si continua a lavorare per cercare di recuperare qualche pedina. Immobile, alle prese con una lesino di primo grado al flessore della coscia destra, vuole tornare a disposizione per l’ultima di campionato contro l’Inter. La sua determinazione si scontra con il poco tempo a disposizione: il match contro i nerazzurri è in programma il 20 maggio all’Olimpico, ma i medici faranno di tutto per rimetterlo in piedi. Piscina, fisioterapia e manipolazioni: Ciro non intende lasciare nulla di intentato.



LE SPERANZE DI RADU E PAROLO

Anche Parolo continua a svolgere il protocollo riabilitativo per far assorbire la lesione al bicipite femorale della coscia destra. Sarà difficile vederlo in campo a Crotone, mentre per l’Inter ci sono più possibilità. Discorso diverso per Radu, fermo nei giorni scorsi per un problema alla coscia, che potrebbe rientrare già domenica all’Ezio Scida.



ESAMI PER DON LUIS

Domani, infine, si capirà esattamente l’entità dell’infortunio di Luis Alberto. Lo spagnolo ha accusato contro l’Atalanta un fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra (stessa problematica di Parolo e Radu) e domani mattina verrà sottoposto ad ulteriori esami. «Mi rifiuto di pensare che questa possa essere l'ultima foto della stagione» ha scritto su Instagram il fantasista, postando una foto che lo ritrae a terra durante Lazio-Atalanta, negli attimi successivi all’infortunio. Se dovesse trattarsi di lesione di primo grado, la stagione sarebbe finita. Bisognerà aspettare e sperare in un esito positivo degli accertamenti. Intanto, Felipe Anderson ha commentato così il post del compagno di squadra: «Siamo con te Mago!». L’ennesimo attestato di stima che testimonia come il gruppo di Inzaghi sia più unito che mai.

