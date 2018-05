​I medici della Lazio al Camp Nou insieme all'Isokinetic per la partita contro gli infortuni

Lo staff medico della SS Lazio, rappresentato dal Professor Fabio Rodia e dal Dottor Angelo Ventura, è lieto di annunciare la propria partecipazione al XXVII Congresso Isokinetic sul tema “Football Medicine Outcomes: are we winning?”, organizzato a Barcellona presso il Camp Nou da Isokinetic con i padroni di casa del Barcellona FC, dal prossimo 2 al 4 giugno. Insieme ai medici della SS Lazio e ai medici Isokinetic, scenderà in campo a Barcellona il gotha della riabilitazione ortopedica e sportiva internazionale: medici, fisioterapisti e preparatori atletici dei principali 'top team' europei, dal Real Madrid al Bayern Monaco, dal Lione al Barcellona FC, che proprio in questo 2018 celebra i 120 anni dalla fondazione del club.



Saranno 220 i relatori e circa 3.000 i partecipanti, provenienti da oltre 90 diverse nazioni. Il Professor Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico e consulente ortopedico della S.S. Lazio, affiancato dal Dott. Angelo Ventura, medico sociale biancoceleste, sabato 2 giugno porterà la sua esperienza con una relazione sugli infortuni ai muscoli adduttori durante la stagione calcistica. Dei tremila partecipanti, il 40% sono under 30, un onore e una responsabilità verso le generazioni future che vede ancora una volta rinsaldarsi la partnership e l’impegno comune di Isokinetic Medical Group e SS. Lazio.



Per approfondire la questione mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 13:00, presso la sede dell'Isokinetic di Roma in Via Flaminia 867, è stata convocata una conferenza stampa, alla quale saranno presenti il dott. Giammaria D'Orsi (Direttore Isokinetic Roma) e il dott. Fabio Rodia, Coordinatore dello Staff Medico e Consulente Ortopedico della S.S. Lazio.

