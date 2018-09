Lazio, Wallace verso la conferma. Milinkovic avvisa la Serbia: «Non sono un bomber»

di Valerio Cassetta

Non c’è due senza tre. Simone Inzaghi riparte dall vittoria col Frosinone. Contro l’Empoli andrà in campo la stessa formazione che ha affrontato i ciociari e anche la Juventus. Avanti con il 3-5-2, modulo più utilizzato dal tecnico biancoceleste. In difesa Wallace è in vantaggio su Bastos per una maglia da titolare: il brasiliano ha molte possibilità di essere confermato nel reparto con Acerbi e Radu. Le prove tattiche andranno avanti fino a sabato, alla vigilia della match del Castellani, in programma domenica alle 18:00. Tra i convocati non ci sarà Valon Berisha, tornato ad allenarsi, ma non ancora al top del forma. Il kosovaro rientrerà giovedì prossimo contro l’Apollon Limassol, in occasione della prima gara d’Europa League. Ancora assente Lukaku, alle prese con una tendinopatia al ginocchio, mentre Luiz Felipe potrebbe recuperare prima del previsto. La lesione al polpaccio sinistro è ormai superata e già ieri ha ripreso a correre.



RUOLO

Intanto, Milinkovic ha chiarito ogni dubbio sul suo ruolo: «A volte viene frainteso – ha detto il serbo a Zurnal.rs -. Con la Lazio arrivo spesso al gol, ma farlo non rientra esattamente nelle mie responsabilità». Insomma, centrocampista offensivo sì, ma non trequartista: «Quando posso, cerco di sfruttare ogni palla – ha ammesso l’ex Genk -, ma lo scopo principale della mia posizione non è fare gol».

