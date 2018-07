Brasile-Belgio, arbitra Mazic. Un regalo per Neymar dalle autorità di Kazan

Le autorità di Kazan regaleranno al giocatore brasiliano Neymar un terreno situato in un nuovo quartiere ecologico, nel caso l'attaccante realizzi una tripletta nella partita contro il Belgio. Lo ha dichiarato il sindaco di Kazan Ilsur Metshin, citato dai media russi. «Se O Ney segna tre volte, troveremo uno sponsor. Gli regaleremo il primo terreno», ha detto il sindaco, sottolineando il potenziale attrattivo che il quartiere acquisterebbe se ci vivesse Neymar (il quale però non ha alcuna intenzione di trasferirsi in Russia). «Vi immaginate cosa significherebbe per tanta gente vivere accanto a Neymar nel quartiere ecologico - ha detto il sindaco di Kazan -. In Brasile fa caldo, il primo appartamento andrà a Neymar se fa gol e così via, più avanti parleremo degli sponsor». A Kazan è arrivata la nazionale brasiliana che domani affronta il Belgio di Hazard nei quarti di finale di Russia 2018, ed ecco che spunta anche il murales che ritrae Neymar. Non poteva andare diversamente, in nome della 'par condiciò, visto che la città russa ospita già analoghe opere su Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che occupano due facciate di un palazzo nei pressi dell'hotel Ramada. A dipingerle è stato l'artista di street art Dimitri Kudnikov, immediatamente intervistato da molti 'medià brasiliani al seguito della Selecao.



Sarà l'interista Miranda il capitano del Brasile che domani a Kazan affronterà il Belgio nel match valido per i quarti di finale del Mondiale. L'annuncio è stato dato da fonti della federcalcio brasiliana all'arrivo nella città russa. Miranda diventa così il giocatore che, durante la gestione Tite, ha portato più volte la fascia. È stato infatti capitano in 5 occasioni. Nella partita degli ottavi contro il Messico era toccato a Thiago Silva.



È il serbo Milorad Mazic, che a fine maggio diresse la finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool, l'arbitro designato per la partita Brasile-Belgio di domani, valida per i quarti di finale del Mondiale.





