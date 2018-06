Brasile e Argentina sfidano i poteri forti dell’Europa

di Mimmo Ferretti

Se dovessimo dar retta al ranking Fifa, aggiornato solo qualche giorno fa, la finale del Mondiale sarebbe già scritta: Germania contro Brasile, cioè le due nazionali in testa alla classifica. Guai dar retta (solo) ai numeri, però: i ct Loew e Tite hanno realmente a disposizione due gruppi in grado di salire sul gradino più alto del mondo, ma non sono i soli commissari tecnici a vantare tanta qualità e grande quantità nelle loro squadre. La Coppa del mondo è un torneo relativamente breve (servono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO