Brasile, Neymar: «Io il migliore al mondo. Messi e Cristiano Ronaldo di un altro pianeta»

di Redazione Sport

«Sono il migliore del mondo. Messi e Cristiano Ronaldo sono di un altro pianeta». A parlare è il fuoriclasse del Brasile e del Psg, Neymar, rendendo omaggio al suo ex compagno di squadra al Barcellona Leo Messi e al fuoriclasse del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Il 26enne brasiliano è una delle stelle più attese dei mondiali di Russia 2018 e non vede l'ora di scendere in campo tra due giorni contro la Svizzera a Rostov, ora che ha completamente recuperato dall'infortunio al ginocchio. «Sto bene, sono guarito -assicura Neymar-. All'inizio avevo paura di calciatore la palla, ma adesso anche questo timore è passato. Prenderò botte, mi marcheranno duro: io non ne sono capace, io so dribblare o fare gol. Credo di essere abbastanza maturo da potere affrontare queste situazioni senza problemi e senza reagire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA