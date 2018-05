Brasile, primo allenamento con i compagni per Neymar

di Redazione Sport

Neymar si è allenato ieri per la prima volta con i suoi compagni di squadra della nazionale brasiliana dopo essersi ripreso dall'infortunio ad un piede a febbraio. Neymar è stato in campo con la squadra durante una seduta di preparazione dei verdeoro per la Coppa del Mondo di Russia 2018 nel tradizionale campo di allenamento di Granja Comary, sulle montagne di Rio de Janeiro, secondo il portale «GloboEsporte». La 26enne stella brasiliana è tornata a toccare il pallone questa settimana dopo due mesi. Neymar ha svolto per lo più esercitazioni da solo da quando è entrato a far parte della nazionale lunedì. L'attaccante del Paris Saint Germain è stato operato all'inizio di marzo in un ospedale di Belo Horizonte dopo aver subito un infortunio al piede in una partita del campionato francese. La forma fisica di Neymar è una delle grandi incognite del Brasile per la Coppa del Mondo, dove comunque i cinque volte campioni del mondo arrivano come uno dei favoriti. Il tecnico Tite si è detto fiducioso sul fatto che la squadra arrivi in condizioni ideali per il torneo che si svolgerà tra il 14 giugno e il 15 luglio in Russia. «Facciamo il lavoro affinché il Brasile raggiunga il picco della sua condizione nei momenti decisivi», ha dichiarato l'allenatore. Il Brasile è inserito nel Gruppo E con Svizzera, Costa Rica e Serbia. I verdeoro debutteranno il 17 giugno contro la svizzera a Rostov.

