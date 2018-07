Brasile, Tite: «Noi abbiamo dominato, il Belgio ha vinto. Il mio futuro? Non ne parlo»

Il Ct del Brasile Tite, non si sente in discussione. "Abbiamo dominato gran parte del match e costruito occasioni, ma il Belgio ha sfruttato le sue meglio di noi. Chi ama il calcio ha goduto nel vedere questa partita tra due grandi squadre che hanno offerto un grande spettacolo. Neymar era all'apice della condizione, a volte non ha eguali al mondo. Il mio futuro? È un momento pieno di emozioni, non dico nulla sul mio futuro. Tra qualche giorno ne parleremo, prima bisogna analizzare il tutto".



Miranda accetta il verdetto: "Abbiamo perso contro un grande Belgio, che ci è stato superiore in alcuni momenti, ma siamo un gruppo giovane che avrà grandi possibilità di vincere il prossimo Mondiale. Lasciamo la Russia a testa alta, abbiamo comunque dato il massimo". Renato Augusto, autore del gol della speranza: "Abbiamo lottato fino alla fine, peccato". Alisson ci credeva: "Avevamo molte aspettative, ma a volte i risultati non sono quelli che ci si aspetta. Dobbiamo accettare la volontà di Dio anche se speravamo in un risultato migliore".

