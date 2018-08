di Mauro Topini

Arrivano le firme dei "pezzi da novanta" per la Bricofer Casal Barriera, che ha trovato nell'ex patron della Pro Roma, Carlo D'Alonzo, la niova linfa per affrontare il secondo campionato di Eccellenza della sua storia. Lo farà giocando nel girone A e, quindi, contro avversari nuovi rispetto a quelli affrontati nella scorsa stagione. Il tecnico Pandolfi potrà contare anche su un calciatore di sicuro rendimento (e ormai esperto) com'è Simone Cassetti esterno basso che ha vinto il campionato di Eccellenza con il Città di Ciampino (stagione nella quale ha riportato un lungo infortunio) e poi ha giocato prima con il Team Nuova Florida e poi, la scorsa stagione, con l'Atletico 2000.



Insieme a Cassetti, ha già firmato Gianluca Morazio (che viene dalla Vigor Perconti ma era già in prestito la scorsa stagione al Casal Barriera) e stanno per farlo Ivan Lunghi, che ha chiuso la stagione al Lepanto ma l'aveva iniziata nel Grifone Gialloverde, e Flavio Appodio, un calciatore del '98 di scuola Lupa Roma, anche lui ex Team Nuova Florida nella passata stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA