di Paolo Baldi

Hanno scritto il proprio nome anche per la prossima stagione in Eccellenza, Atletico Vescovio, Pro Calcio Tor Sapienza e Cavese che hanno vinto gli spareggi play-out.

Retrocedono, Boreale, Don Orione, Real Monterotondo Scalo e Montespaccato.

L’Atletico Vescovio ha superato la Boreale per 2-1 al termine dei tempi supplementari. I gol sono stati firmati da, Nolano, Ferazzoli e nei supplementari da Giorgi classe 99 attaccante.

« Grossa impresa nel girone di ritorno – ha detto il tecnico Giorgio Marcangeli - nell’ultima gara abbiamo messo la ciliegina sulla torta. Una gara difficile e stata la vittoria di un gruppo formidabile, della società e dello staff tecnico».

La Pro Calcio Tor Sapienza ha sbancato a Monterotondo contro lo Scalo vincendo per 1-0 con una reti di Della Penna e pertanto per la quinta stagione consecutiva giocherà nel massimo campionato regionale.

« Si è chiusa una stagione difficile – dice il capitato Jacopo Camilli – complicata, ma alla fine l’abbiamo spuntata noi. Gara perfetta, il campionato purtroppo non è stato uguale. Sono certo che la prossima stagione tutto andrà per il meglio. In settimana tutti cena».

Il Montespaccato ha perso per 4-3 contro la Cavese.

In Promozione invece hanno fatto festa, Canale Monterano, Bomarzo, Guidonia, Licenza, Atletico Torrenova, Atletico Lariano e Casalvieri. Retrocedono, Atletico Ladispoli, Pescatori Ostia, Spes Poggio Fidoni, Rodolfo Morandi, Atletico 2000, Semprevisa e Tecchiena.

